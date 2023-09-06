قبل العودة إلى القاهرة.. الأهلي يخوض مرانه الأخير في النمسا

خاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم الأربعاء، على أحد الملاعب القريبة من معسكر إعداد الفريق في النمسا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على إجراء مران صباحي قبل أن يقوم اللاعبون بحزم حقائبهم استعدادا للعودة إلى القاهرة.

وعقد كولر محاضرة فنية قصيرة حرص خلالها على منح بعض التعليمات الفنية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية.

وخاض الأهلي مباراة ودية وحيدة في معسكر النمسا وكانت أمس الثلاثاء.

وتغلب الأهلي على فريق ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية في المباراة الودية، ثم تدريبات خفيفة بالكرة، بينما خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية.

وسجل مهاجمي الأهلي الثلاثة أهداف الفريق في المباراة الودية عن طريق كل من محمود كهربا ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

ويستعد الأهلي لبداية مشواره في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وتقام مواجهة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.