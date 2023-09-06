سيلعب ضد شقيقه في الدوري.. بلدية المحلة يتعاقد مع أحمد العش

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 15:29

كتب : رضا السنباطي

أحمد العش - بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة تعاقده مع أحمد العش قادما من البنك الأهلي.

العشب بدأ مسيرته الكروة مع مركز شباب كوم حمادة وانتقل منه مقابل 250 ألف جنيه إلى سموحة ثم من جديد لمركز شباب كوم حمادة.

بدأ العش مسيرته مع مركز شباب كوم حمادة وانتقل إلى مالية كفر الزيات ومنه إلى الأهلي مقابل 300 ألف جنيه وخرج على سبيل الإعارة سموحة قبل أن ينتقل إلى البنك الأهلي.

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المدافع صاحب الـ 25 عاما يلعب في مركز قلب الدفاع.

أحمد هو شقيق مصطفى العش والذي انتقل مؤخرا من غزل المحلة إلى زد.

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أتم الفريق 13 صفقة حتى الآن.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

أحمد العش من البنك الأهلي.

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

بلدية المحلة البنك الأهلي أحمد العش
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