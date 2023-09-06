البنك الأهلي يتعاقد مع عماد فتحي
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 14:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع عماد فتحي قادما من أسوان.
عماد فتحي
النادي : البنك الأهلي
وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم.
وانضم عماد فتحي إلى تدريبات البنك الأهلي بعد الاتفاق بين البنك الأهلي وأسوان على قيمة الصفقة.
وسبق لعماد فتحي اللعب لأندية دمياط ومصر للمقاصة والزمالك وإنبي والمصري والمقاولون العرب وأسوان أخيرا.
وخاض عماد فتحي -30 عاما- مع أسوان الموسم الماضي 30 مباراة وصنع هدفين.
وشارك فتحي بشكل عام في 128 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع سبعة آخرين.
وتعاقد البنك الأهلي مع كل من جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي.
وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.
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