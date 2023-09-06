تريزيجيه يعود للملاعب بعد إصابته القوية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

عاد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي إلى تدريبات فريقه بعد شفائه من الإصابة القوية التي لحقت به قبل أسابيع.

الدولي المصري أصيب في لقاء جالاتاسراي يوم 19 أغسطس الماضي، وأكد ناديه إصابته بكسر في الضلوع.

وظهر تريزيجيه في مران طرابزون سبور يوم الأربعاء مع فريقه الذي يستعد لمواجهة بشكتاش عقب فترة التوقف الدولي.

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وكان نيناد بيليكا المدير الفني لـ طرابزون سبور قد كشف موعد عودة تريزيجيه إلى صفوف فريقه.

وقال بيليكا في تصريحات نشرها موقع ناديه قبل أيام: "سيعود تريزيجيه إلى التدريبات يوم 5 سبتمبر، ولن ينضم لمعسكر منتخب مصر".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة بشكتاش بعد فترة التوقف الدولي. هو في حالة جيدة الآن. لا توجد مشكلة".

وتحدث مدرب طرابزون عن النتائج السيئة التي بدأ بها الموسم قائلا "طوال مسيرتي التدريبية لا أبحث عن الأعذار ولكن كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفا لو معنا لاعبين مثل تريزيجيه وخواكين فيرنانديز وميسلاف أورسيتش".

وأردف "لدينا 10 لاعبين جدد، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم على الفريق. نريد أن يتطور كل اللاعبين ويتأقلموا بنفس الوتيرة".

وذكر تقرير جريدة فاناتيك أن الدولي المصري يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب في لقاء بشكتاش بعد فترة التوقف الدولي.

يواصل تريزيجيه عملية علاجه ويستهدف أن تشهد فترة التوقف الدولي سرعة تعافيه من الإصابة.

من المتوقع أن تقام مباراة طرابزون وبشكتاش يوم 16 أو 17 سبتمبر، إذ لم يستقر الاتحاد التركي لكرة القدم على مواعيد الجولة الخامسة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر الحالي، إذ يلعب الفراعنة ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وضد تونس وديا.

وكانت صحيفة الصباح التركية قد ذكرت أن فترة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة قد تصل إلى شهرين.

وأشارت الجريدة إلى أن لاعب الأهلي السابق أصيب بكسر في ضلعين وليس ضلع واحد.

يوم الأحد الماضي، أفاد طرابزون سبور في بيان: "بعد الفصح الذي أجراه أحمد بشير طبيب طرابزون سبور لتريزيجيه الذي أصيب خلال مباراتنا ضد جالاتاسراي وغادر إلى المستشفى، تبين أنه مصاب بكسر في منطقة صدره اليسرى".

وأضاف البيان "بدأ فريقنا الطبي علاج اللاعب".

وسقط تريزيجيه مصابا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب جالاتاسراي.

وخرج الجناح المصري محمولا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلا منه في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقتين 23 و92.

وكان تريزيجيه يخوض مباراته الرسمية الثانية هذا الموسم مع طرابزون سبور.

وشارك الجناح لمدة 74 دقيقة في المباراة السابقة ضد أنطاليا سبور، والتي انتهت بفوز طرابزون بهدف دون رد.

واحتل طرابزون سبور المركز السابع في الدوري التركي بالموسم الماضي 2022-2023.

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