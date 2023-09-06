روي كوستا: دي ماريا انضم لبنفيكا دون أن يعرف راتبه

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا يحتفل بهدفه أمام بورتو

شدد روي كوستا رئيس نادي بنفكيا على أن أنخيل دي ماريا انضم للفريق دون معرفة كم سيكون راتبه.

أنخل دي ماريا

النادي : بنفيكا

بنفيكا

وعاد دي ماريا لبنفيكا في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع يوفنتوس>

وسبق لدي ماريا أن لعب ثلاثة مواسم مع بنفيكا قبل الرحيل في 2010 والانتقال لريال مدريد.

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وقال كوستا عبر شبكة BN4B2: "راتب دي ماريا لا يتخطى سقف رواتبنا وانضم للفريق بدون الحصول على مكافأة توقيع".

وتابع "دي ماريا لم يكن يريد أن يعرف كم سيكون راتبه ولم يطلب حتى يورو إضافي وأخبرني إنه يريد أن يلعب لبنفيكا مقابل أي مبلغ قد يحصل عليه".

وواصل "بيع جونكالو راموس لباريس سان جيرمان ساعدنا في الحفاظ على الفريق ومنعنا من بيع فلورينتينو وموراتو وموسى".

وأضاف "أعلم أن كل مشجع يعاني من خسارة لاعب أساسي من فريقه لكن لا يعاني أكثر من الشخص الذي يتعين عليه بيعه ولا يوجد أي ناد في البرتغال يمكنه البقاء على قيد الحياة بدون بيع".

وشدد "تروبين سيكون أحد أفضل الحراس في العالم خلال السنوات المقبلة".

واستمر "جيديش خفض راتبه من أجل الاستمرار في بنفيكا".

وأتم "اعتقد الكثيرون أن أوتاميندي سيرحل لكن على العكس تماما ويمكنني أن أؤكد لكم أن الأمر ليس صعبا، هو بطل العالم وكان لديه اهتمامامت من السوق الأوروبي وكان يمكن أن تستهدفه السعودية لكنه أراد الاستمرار معنا، هو قائدنا وركيزة من ركائز الفريق".

أنخيل دي ماريا روي كوستا بنفيكا
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