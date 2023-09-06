خبر في الجول - الزمالك يضيف ثنائي حراسة المرمى مواليد 2003 بالقائمة الإفريقية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 13:40

كتب : إبراهيم رمضان

معاذ علاء - الزمالك

استقر فريق الزمالك على إضافة الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى 2003 في قائمة الفريق الأول بالقائمة الإفريقية.

يواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد بمعسكر الكلية الحربية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر على انضمام عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء إلى الفريق الأول وتم ضمهما للقائمة الإفريقية.

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وبذلك ينضم الثنائي بجانب كل من محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق.

ويتواجد نفاد وعلاء ثنائي فريق 2003 في معسكر فريق الزمالك الأول.

ويأتي قرار الزمالك بعد رحيل السيد عطية عن الفريق لعدم قيده، بالإضافة إلى وضع محمد نديم في قائمة الانتظار واقترابه من الرحيل.

الزمالك يستقر على إضافة الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء مواليد 2003 لمركز حراسة المرمى رفقة محمد عواد ومحمد صبحي في الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع معاذ علاء وقت فترة إيقاف القيد ليتدرب مع الفريق حتى تم قيده بعد فك الإيقاف.

الزمالك حراسة المرمى
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