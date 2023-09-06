خبر في الجول - مودرن فيوتشر يتمم تعاقده مع كاجالي درامي

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 13:03

كتب : عمرو نبيل

كاجالي درامي - منتخب جامبيا للشباب

أتم مودرن فيوتشر تعاقده مع كاجالي درامي جناح منتخب شباب وجامبيا ونادي كيب تاون الجنوب إفريقي.

كاجالي دراميه

النادي : كيب تاون سيتي

مودرن فيوتشر

وكان فيوتشر قد أعلن تغيير اسمه إلى "مودرن فيوتشر".

وعلم FilGoal.com أن مودرن فيوتشر تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عامين.

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وبات درامي لاعبا في صفوف فيوتشر بعد اتفاق النادي مع نظيره الجنوب إفريقي.

وكان قد ارتبط اسم درامي بالانتقال إلى صفوف المصري خلال الفترة الماضية.

وتعثرت الصفقة في النهاية بسبب رفض اللاعب الخضوع إلى الاختبار في معسكر الفريق بالمغرب، وجمع متعلقاته وغادر مقر إقامة الفريق.

ويلعب درامي في أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، وهو لاعب منتخب جامبيا للشباب.

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.

كاجالي درامي مودرن فيوتشر
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