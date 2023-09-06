الشرق الأوسط: نجم إيفرتون يوقع للاتفاق السعودي خلال ساعات

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

ديماراي جاراي - مانشستر سيتي وإيفرتون

أتم نادي الاتفاق السعودي صفقة ديماراي جراي جناح إيفرتون الإنجليزي بعدما تجاوز اللاعب الفحص الطبي الذي خضع له، حسب جريدة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيوقع خلال ساعات على عقد سيربطه بالاتفاق لمدة 4 مواسم.

ومن جهة أخرى، توصلت إدارة نادي الاتفاق إلى اتفاق نهائي مع نادي النصر على استعارة الحارس أمين بخاري لمدة موسم، حسب الشرق الأوسط.

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وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم الخميس.

ونشط الاتفاق في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لإكمال متطلبات الفريق الذي يتولى قيادته الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعدما أتم النادي تعاقده مع الهولندي جيني فينالدوم، بعدما ضم الإنجليزي جوردن هندرسون، والفرنسي موسى ديمبيلي والاسكتلندي جاك هيندري.

وتحولت بوصلة جراي من الشباب السعودي الذي قدم عرضا رسميا لإيفرتون لضمه قبل أيام، نحو فريق الاتفاق.

فقد ذكرت جريدة الرياضية السعودية قبل أيام أن نادي الشباب قدم عرضا رسميا إلى إيفرتون من أجل شراء جراي.

لكن جريدة الشرق الأوسط أفادت يوم الأحد أن جراي تجاوز الفحص الطبي في لندن تمهيدا للانتقال إلى الاتفاق السعودي.

ويبدو أن إيفرتون وافق على التخلي عن اللاعب مع تبقي عام في عقده، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر.

وكشف التقرير تفاصيل العقد، إذ يحصل ناديه على نحو 6 ملايين دولار موزعة على موسمين.

ويحصل جراي - 27 عاما - على راتب سنوي بحدود 6 ملايين دولار.

وسيكون النجم الجامايكي حاضراً على حساب اللاعب البرازيلي فيتينو، الذي أصيب في مباراة الهلال حيث سيبتعد عن الملاعب لنحو 4 أشهر.

وأعلن نادي الاتفاق يوم السبت التعاقد مع جيني فينالدوم الذي سيكون على حساب التركي بيرات الذي سينتقل إلى ناديه السابق طرابزون على سبيل الإعارة.

وكان ديماراي قريباً من الانتقال إلى نادي الشباب قبل انسحاب الأخير من إتمام الصفقة دون معرفة الأسباب.

وأوضح تقرير الرياضية السعودية قبل أيام أن الشباب عرض ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

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