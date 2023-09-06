وزارة الرياضة توضح حقيقة تحويل قناة الأهلي والشحات للتحقيق.. ودور لجنة الزمالك

نفى محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة صدور قرار بطلب تحويل عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي مقدمي أحد برامج قناة الأهلي إلى التحقيق أو تحويل حسين الشحات لاعب الفريق للتحقيق بسبب واقعة محمد الشيبي.

وكان بيراميدز في بيان مرسل للصحفيين قد كشف عن طلب وزارة الرياضة إحالة القيعي والمنيسي للإعلام بسبب التجاوز في حق رئيس بيراميدز، بالإضافة لتحقيق اتحاد الكرة ولجنة التظلمات الفوري في شكوى النادي ضد حسين الشحات.

وقال الشاذلي عبر قناة النهار: "وزارة الرياضة ردت على شكاوى بيراميدز بأمرين، الأولى الخاصة بقناة الأهلي وأنها من اختصاصات جهة استقلالية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس من اختصاص الوزارة، الأمر الآخر هو حسين الشحات وهو ما حدث خلال مباراة وكذلك ليس من اختصاصنا ولكن لجنة التظلمات في اتحاد الكرة".

وأوضح الشاذلي "ليس لينا كوزارة رياضة وصاية على اللجان التابعة للاتحاد أو المجلس الأعلى للإعلام، ولا أعلم لماذا تم اتخاذ الأمر في اتجاه آخر وأن وزارة الرياضة أحالت للتحقيق أو غيره وهذا لم يحدث".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة "لم يحدث أن الوزارة تدخلت من قبل في تدخل لاعب على آخر داخل الملعب، وحدث الكثير من الأمور المشابه ودائما ما كانت بعيدة عن وزارة الرياضة تماما".

وكشف "الأمر بسيط جدا، أن وزارة الرياضة وصلها شكوى من نادي بيراميدز وتم توجيهم بأننا لسنا جهة اختصاص وفي شكوى قناة الأهلي عليهم التوجه للمجلس الأعلى للإعلام والأخرى الخاصة بحسين الشحات خاصة بلجنة التظلمات باتحاد الكرة".

وشدد "العنوان الذي تم إرساله في بيان بيراميدز بأن وزارة الرياضة حولت قناة الأهلي أو حسين الشحات كان غريبا لأننا وجهنا النادي للجهات المختصة نظرا أن تلك الشكاوى ليست من اختصاصنا".

الزمالك

وبالحديث عن نادي الزمالك قال: "تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك تسير بشكل جيد جدا ومستقر في نادي الزمالك والأمر يسير بمظهر حضاري، ونتمنى عودة الاستقرار لنادي الزمالك".

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة "كانت هناك دعوى مرفوعة ضد عماد البناني المدير التنفيذي لإدارة نادي الزمالك وتم رفضها من أول درجة لأنه اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه الوزاري ليتولى مهمته في نادي الزمالك بصفة قانونية".

وشدد "ليس لوزارة الرياضة علاقة بالمرشحين في نادي الزمالك، الهدف هو استقرار النادي ونحن حريصون على المتابعة لتلاشي حدوث أي مشكلة قانونية في الفترة المقبلة".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك دورها الأساسي الوصول لمرحلة الانتخابات فقط وتسيير ما هو عاجل وضروري مثل المرتبات ولكن لن تتدخل في عروض مقدمة إلى لاعبين أو غيره، النظر في العروض سيكون من اختصاص المجلس المنتخب".