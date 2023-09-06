وزارة الرياضة توضح حقيقة تحويل قناة الأهلي والشحات للتحقيق.. ودور لجنة الزمالك

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 12:08

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

نفى محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة صدور قرار بطلب تحويل عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي مقدمي أحد برامج قناة الأهلي إلى التحقيق أو تحويل حسين الشحات لاعب الفريق للتحقيق بسبب واقعة محمد الشيبي.

وكان بيراميدز في بيان مرسل للصحفيين قد كشف عن طلب وزارة الرياضة إحالة القيعي والمنيسي للإعلام بسبب التجاوز في حق رئيس بيراميدز، بالإضافة لتحقيق اتحاد الكرة ولجنة التظلمات الفوري في شكوى النادي ضد حسين الشحات.

وقال الشاذلي عبر قناة النهار: "وزارة الرياضة ردت على شكاوى بيراميدز بأمرين، الأولى الخاصة بقناة الأهلي وأنها من اختصاصات جهة استقلالية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس من اختصاص الوزارة، الأمر الآخر هو حسين الشحات وهو ما حدث خلال مباراة وكذلك ليس من اختصاصنا ولكن لجنة التظلمات في اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة:
وزارة الرياضة لـ في الجول: وجهنا بيراميدز إلى الجهات المختصة في شكواه ضد الشحات ومقدمي قناة الأهلي وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك وزارة الشباب والرياضة تعلن تصورها بخصوص نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

وأوضح الشاذلي "ليس لينا كوزارة رياضة وصاية على اللجان التابعة للاتحاد أو المجلس الأعلى للإعلام، ولا أعلم لماذا تم اتخاذ الأمر في اتجاه آخر وأن وزارة الرياضة أحالت للتحقيق أو غيره وهذا لم يحدث".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة "لم يحدث أن الوزارة تدخلت من قبل في تدخل لاعب على آخر داخل الملعب، وحدث الكثير من الأمور المشابه ودائما ما كانت بعيدة عن وزارة الرياضة تماما".

وكشف "الأمر بسيط جدا، أن وزارة الرياضة وصلها شكوى من نادي بيراميدز وتم توجيهم بأننا لسنا جهة اختصاص وفي شكوى قناة الأهلي عليهم التوجه للمجلس الأعلى للإعلام والأخرى الخاصة بحسين الشحات خاصة بلجنة التظلمات باتحاد الكرة".

وشدد "العنوان الذي تم إرساله في بيان بيراميدز بأن وزارة الرياضة حولت قناة الأهلي أو حسين الشحات كان غريبا لأننا وجهنا النادي للجهات المختصة نظرا أن تلك الشكاوى ليست من اختصاصنا".

الزمالك

وبالحديث عن نادي الزمالك قال: "تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك تسير بشكل جيد جدا ومستقر في نادي الزمالك والأمر يسير بمظهر حضاري، ونتمنى عودة الاستقرار لنادي الزمالك".

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة "كانت هناك دعوى مرفوعة ضد عماد البناني المدير التنفيذي لإدارة نادي الزمالك وتم رفضها من أول درجة لأنه اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه الوزاري ليتولى مهمته في نادي الزمالك بصفة قانونية".

وشدد "ليس لوزارة الرياضة علاقة بالمرشحين في نادي الزمالك، الهدف هو استقرار النادي ونحن حريصون على المتابعة لتلاشي حدوث أي مشكلة قانونية في الفترة المقبلة".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك دورها الأساسي الوصول لمرحلة الانتخابات فقط وتسيير ما هو عاجل وضروري مثل المرتبات ولكن لن تتدخل في عروض مقدمة إلى لاعبين أو غيره، النظر في العروض سيكون من اختصاص المجلس المنتخب".

وزارة الرياضة لجنة الزمالك بيان بيراميدز عدلي القيعي قناة الأهلي حسين الشحات
نرشح لكم
خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري يقود مباراة النجم الساحلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركة أولى مع الأهلي.. إمام عاشور: أول مباراة بعد أصعب 4 أشهر في حياتي إبراهيم عادل: أتمنى الاحتراف إذا سنحت لي الفرصة.. ونسعى للفوز على إثيوبيا رغم التأهل بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمباراتي إثيوبيا و تونس حوار كريم فؤاد - عن موعدة عودته.. وفترة الإصابة الصعبة والمنافسة في الأهلي وزارة الرياضة لـ في الجول: وجهنا بيراميدز إلى الجهات المختصة في شكواه ضد الشحات ومقدمي قناة الأهلي الصفقة 12 – وادي دجلة يتعاقد مع محمد رزق بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا
أخر الأخبار
وزارة الرياضة توضح حقيقة تحويل قناة الأهلي والشحات للتحقيق.. ودور لجنة الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: إيموبيلي يرتدي شارة قيادة إيطاليا.. ودوناروما نائبه 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري يقود مباراة النجم الساحلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
نونيز: سأرتدي القميص رقم 9 في منتخب أوروجواي بعد موافقة سواريز 36 دقيقة | أمريكا
بعد مشاركة أولى مع الأهلي.. إمام عاشور: أول مباراة بعد أصعب 4 أشهر في حياتي ساعة | الدوري المصري
بونو: تلقيت عرضا من ريال مدريد قبل الهلال.. ولهذا السبب توقفت الصفقة ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية السعودية: ريال مدريد ينفي تلقي عرضا لـ ألابا.. والموقف من محاولات اتحاد جدة ساعة | السعودية
إبراهيم عادل: أتمنى الاحتراف إذا سنحت لي الفرصة.. ونسعى للفوز على إثيوبيا رغم التأهل ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا