تقارير: إيموبيلي يرتدي شارة قيادة إيطاليا.. ودوناروما نائبه

ذكرت تقارير إيطالية أن لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا استقر على اختيار شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو كقائد للأتزوري في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة لا ريبوبليكا يوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يصبح إيموبيلي القائد الجديد للطليان، على الرغم من وجود أحاديث عن اعتزاله دوليا منذ وقت ليس ببعيد.

فيما أفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت أيضا أن إيموبيلي سيكون قائد الفريق، لأنه أكثر من مثل إيطاليا دوليا في الجيل الحالي.

وإذا لم يلعب إيموبيلي أمام مقدونيا الشمالية يوم السبت في تصفيات يورو 2024، سيرتدي جيانلويجي دوناروما شارة القيادة.

قبل أسابيع، أعلن الاتحاد الإيطالي تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا خلفا لـ روبرتو مانشيني.

وبدأ سباليتي مهمته بشكل رسمي في الأول من سبتمبر.

وسيتولى الإيطالي مهمة تدريب بطل أوروبا حتى كأس العالم 2026.

وسيبدأ مدرب نابولي السابق مهمته بمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

وقاد سباليتي الموسم الماضي نابولي لتحقيق لقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب.

وسيلتقي منتخب إيطاليا في شهر سبتمبر مع مقدونيا الشمالية ثم يستضيف أوكرانيا على سان سيرو.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط في ترتيب المجموعة الثالثة.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات ويأتي منتخب أوكرانيا ثانيا برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

ويأتي المنتخب المقدوني رابعا برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، ويتذيل منتخب مالطا الترتيب بدون رصيد من 4 مباريات.