نونيز: سأرتدي القميص رقم 9 في منتخب أوروجواي بعد موافقة سواريز

أوضح داروين نونيز مهاجم ليفربول ومنتخب أوروجواي أنه سيرتدي القميص رقم 9 في منتخب بلاده بعد موافقة النجم المخضرم لويس سواريز.

سواريز يغيب عن صفوف المنتخب بعدما استبعده الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي.

وقال داروين في تصريحات لشبكة ESPN: "طلبت من لويس سواريز ارتداء القميص رقم 9 في منتخب أوروجواي ووافق على ذلك".

وأضاف "إذا عاد سواريز لصفوف المنتخب بالتأكيد سيكون من حقه ارتداء القميص رقم 9".

وأعلن بييلسا عن قائمة فريقه لخوض منافسات التوقف الدولي في سبتمبر الجاري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روشيه (إنترناسيونال البرازيلي) - فرانكو إسرائيل (سبورتينج لشبونة البرتغالي) - سانتياجو ميلي (جونيور الكولومبي)

خط الدفاع: سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون الإنجليزي) - برونو مينديز (كورينثيانز البرازيلي) - سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا المكسيكي) - خوسيه لويس رودريجيز (فاسكو دا جاما البرازيلي) - ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي) - خواكين بيكيريز (بالميراس البرازيلي) - ماتياس فينيا (ساسولو الإيطالي) - لوكاس أولازا (كراسنودار الروسي)

خط الوسط: ناثان نانديز (كالياري الإيطالي) - فيليبي كاربايو (جريميو البرازيلي) - إيميليانو مارتينيز (ميتيلاند الدنماركي) - مانويل أوجارتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ماكسيميليانو أراوخو (تولوكا المكسيكي) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) - نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني)

الأجنحة والهجوم: أجوستين كانوبيو (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي) - فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي) - برايان رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) - فاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد) - كريستيان أوليفيرا (لوس أنجلس الأمريكي) - ماكسيميليانو جوميز (قادش) - داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)

ويلعب منتخب أوروجواي ضد تشيلسي والإكوادور في يومي 9 و13 سبتمبر الجاري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وتولى الأرجنتيني بييلسا قيادة أورجواي في مايو الماضي، وخاض معه مباراتين وديتين حتى الآن.

وفاز السيليستي على كوبا (2-0) ونيكاراجوا (4-1) في يونيو الماضي.

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