بعد مشاركة أولى مع الأهلي.. إمام عاشور: أول مباراة بعد أصعب 4 أشهر في حياتي

أبدى إمام عاشور رضاه عن مشاركته في مواجهة الأهلي الودية ضد ألوميني السلوفيني ضمن معسكر الإعداد في النمسا.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وشارك عاشور بديلا في الشوط الثاني في فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي: "أول مباراة لي بعد 4 أشهر إصابة يمكن أصعب 4 أشهر في حياتي".

وتابع "أريد شكر كل الناس على تعبهم معي ودعمي خلال فترة إصابتي".

وظهر إمام عاشور لأول مرة مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

ومن المقرر أن تكون أولى المباريات الرسمي لإمام عاشور بقميص الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الإفريقية يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف بالسعودية.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الجابوني بيير أتشو لإدارة بماراة السوبر الإفريقين بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.