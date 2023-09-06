بونو: تلقيت عرضا من ريال مدريد قبل الهلال.. ولهذا السبب توقفت الصفقة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 11:12

كتب : FilGoal

ياسين بونو

كشف ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي عن وجود مفاوضات بينه وبين ريال مدريد للانتقال إليه قبل فريقه الحالي ولكن المفاوضات توقفت.

وانتقل بونو للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قدما من إشبيلية.

وقال بونو عبر إذاعة إل بوليتازو: "في شهر ديسمبر الماضي حصلت على عروض ولكنه لم يكن الوقت المناسب للرحيل".

وتابع "نعم تلقيت عرضا من ريال مدريد وكنت أنا الأولوية ولكن كأس الأمم الإفريقية في يناير عقد كل شيء وانهارت الصفقة".

وسيشارك منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير المقبل مما يعني أن بونو كان سيغيب عن الفريق لفترة شهر ونصف.

وبحث ريال مدريد عن حارس مرمى جديد بعد إصابة تيبو كورتوا حارسه الأساسي بقطع في الرباط الصليبي.

وتعاقد ريال مدريد مع كيبا أريزبالاجا حارس مرمى تشيلسي على سبيل الإعارة.

وشارك بونو مع الهلال في 3 مباريات حتى الآن حافظ على نظافة شباكه فيهم مرتين.

وتوج الحارس المغربي ببطولة الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية.

ياسين بونو ريال مدريد
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