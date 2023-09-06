الرياضية السعودية: ريال مدريد ينفي تلقي عرضا لـ ألابا.. والموقف من محاولات اتحاد جدة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

نفى نادي ريال مدريد تلقي عرضا من اتحاد جدة لضم ديفيد ألابا مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم ألابا بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة مقابل 40 مليون يورو من أجل تدعيم دفاعات الفريق السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية على لسان جوزيه أنخيل المدير التنفيذي لريال مدريد أن النادي الإسباني لم يتلق عروض رسمية من الاتحاد.

أخبار متعلقة:
بعد انتقاله لـ ضمك.. طارق حامد يودع اتحاد جدة تقرير: اتحاد جدة طلب ضم مدافع سان جيرمان لتعويض غياب حجازي غالي: أتوقع مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي.. والجميع يعرف إمكانيات الأهلي ودافعه الشرق الأوسط: اتحاد جدة طلب ضم سالم الدوسري من الهلال

وشدد المدير التنفيذي لريال مدريد: "لن يرحل ألابا عن الفريق، وحتى وأن وصل عرض لن يرحل هذا قرار نهائي".

وتابع "لم تصلنا أي عروض خاصة بديفيد ألابا، ولأكون صريحا الباب كان مغلقا سواء من محاولات وسطاء أو غيره".

وكانت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية قد أشارت إلى تقدم اتحاد جدة بعرض لضم ألابا مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب يقدر بـ 25 مليون يورو.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف أحمد حجازي وهم: البرازيليون مارسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ولا يحق لأي ناد سعودي في تسجيل أكثر من ثمانية أجانب في قائمة الفريق.

وكانت تقارير سعودية قد أفادت بحسم نادي الشباب صفقة انتقال رومارينو لاعب الاتحاد والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

ويعتبر اتحاد جدة هو المنافس المحتمل لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية بالمباراة المقرر لها يوم 15 ديسمبر المقبل في السعودية.

ويواجه اتحاد جدة بطل دوري البلد المستضيف، فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.

ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا.

اتحاد جدة ديفيد ألابا ريال مدريد
نرشح لكم
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس رونالدو: قالوا إنني مجنون عندما ذهبت إلى السعودية الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو بعد 41 يوما.. الشباب السعودي يعلن رحيل كايزر ويستعين بمدرب الإسماعيلي السابق تقرير: طريق الأهلي.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم الاتفاق منافس الأهلي - تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة؟ رومارينو يتمم اتفاقه مع الشباب
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات 5 ساعة | الدرجة الثانية
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري 5 ساعة | السعودية
تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي 6 ساعة | أمريكا
غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي 6 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد رفض طلبنا وجلسة جديدة لتقريب وجهات النظر 6 ساعة | كرة يد
الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا 6 ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة 7 ساعة | المحترفون
الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر