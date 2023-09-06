الرياضية السعودية: ريال مدريد ينفي تلقي عرضا لـ ألابا.. والموقف من محاولات اتحاد جدة

نفى نادي ريال مدريد تلقي عرضا من اتحاد جدة لضم ديفيد ألابا مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم ألابا بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة مقابل 40 مليون يورو من أجل تدعيم دفاعات الفريق السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية على لسان جوزيه أنخيل المدير التنفيذي لريال مدريد أن النادي الإسباني لم يتلق عروض رسمية من الاتحاد.

وشدد المدير التنفيذي لريال مدريد: "لن يرحل ألابا عن الفريق، وحتى وأن وصل عرض لن يرحل هذا قرار نهائي".

وتابع "لم تصلنا أي عروض خاصة بديفيد ألابا، ولأكون صريحا الباب كان مغلقا سواء من محاولات وسطاء أو غيره".

وكانت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية قد أشارت إلى تقدم اتحاد جدة بعرض لضم ألابا مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب يقدر بـ 25 مليون يورو.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف أحمد حجازي وهم: البرازيليون مارسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ولا يحق لأي ناد سعودي في تسجيل أكثر من ثمانية أجانب في قائمة الفريق.

وكانت تقارير سعودية قد أفادت بحسم نادي الشباب صفقة انتقال رومارينو لاعب الاتحاد والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

ويعتبر اتحاد جدة هو المنافس المحتمل لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية بالمباراة المقرر لها يوم 15 ديسمبر المقبل في السعودية.

ويواجه اتحاد جدة بطل دوري البلد المستضيف، فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.

ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا.