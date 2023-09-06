إبراهيم عادل: أتمنى الاحتراف إذا سنحت لي الفرصة.. ونسعى للفوز على إثيوبيا رغم التأهل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه مع منتخب مصر الأولمبي ضد مالي

تمنى إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي ولاعب نادي بيراميدز خوض تجربة الاحتراف إذا سنحت له الفرصة بذلك.

وانضم إبراهيم عادل إلى معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة التوقف الدولي.

وقال إبراهيم عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسؤولوا بيراميدز يقدمون لي كل شيء، وأنا سعيد مع النادي".

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وأضاف "أتمنى الاحتراف إذا سنحت لي الفرصة، وأتمنى أن يحدث ذلك".

أما عن الدوري الذي يتمنى الاحتراف فيه فأجاب "بالنسبة لي أتمنى التواجد في الدوري الإنجليزي أو الإسباني".

وبالحديث عن مواجهتي فترة التوقف الدولي الحالي أوضح "بالفعل ضمن منتخب مصر التأهل لأمم إفريقيا ولكن هدفنا الفوز على إثيوبيا مثلما اعتاد المنتخب".

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم الجمعة في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وحسم الفراعنة تأهلهم بالفعل إلى أمم إفريقيا والمقرر لها في يناير بدولة كوت ديفوار.

ويواجه منتخب مصر، تونس في مباراة ودية يوم 12 سبتمبر الجاري.

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