مواعيد مباريات الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. منتخب مصر يختتم دور المجموعات في إفريقيا للطائرة

يختتم منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا والمقامة لمصر.

ويلعب منتخب مصر أمام الجزائر في تمام السادسة مساء في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ويتنافس منتخبا مصر والجزائر على صدارة المجموعة قبل الانتقال إلى مرحلة ربع النهائي.

وكان منتخبا مصر والجزائر قد تغلبا على بوروندي بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط دون مقابل.

وتستضيف مصر منافسات أمم إفريقيا لرجال الكرة الطائرة.

كرة سلة

تختتم مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة بمواجهتين حاسمتين.

يلعب منتخب ألمانيا ضد لاتفيا في الثانية عشر إلا ربع ظهرا.

بينما يلعب منتخب سلوفينيا ضد كندا في مواجهة نارية في الثالثة والنصف عصرا.

وكان منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وصربيا قد حسما تأهلهما إلى نصف النهائي.