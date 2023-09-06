منافس الأهلي - تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة؟ رومارينو يتمم اتفاقه مع الشباب

أتم البرازيلي رومارينو لاعب اتحاد جدة اتفاقه مع فريق الشباب من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.

رومارينهو النادي : الاتحاد الشباب الاتحاد

ويمتلك اتحاد جدة ثمانية لاعبين أجانب بخلاف أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، ولا يحق لأي ناد سعودي في تسجيل أكثر من ثمانية أجانب في قائمة الفريق.

وكشفت قناة SSC السعودية عبر برنامج برا الـ 18، عن توصل نادي الشباب السعودي لاتفاق نهائي مع رومارينو لاعب اتحاد جدة.

وأشار التقرير إلى أن رومارينو ينتظر فقط الحصول على المخالصة من فريقه قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحال رحل رومارينو بشكل رسمي سيحق لاتحاد جدة إضافة محترف آخر في قائمة الفريق مع النظر لغياب أحمد حجازي عن القائمة بسبب الإصابة.

وكان رومارينو ضمن أربعة أسماء أجانب مرشحة للرحيل عن اتحاد جدة حال تم التدعيم بصفقات جديد.

وكان الرباعي المرشح للرحيل هو رومارينو ومارسيلو جروهي وجوتا وعبد الرزاق حمد الله.

وكشفت القناة السعودية عن انضمام رومارينو إلى الشباب السعودي بات متوقعا بنسبة 99% ولا يتبقى فقط سوى الإعلان الرسمي.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف أحمد حجازي وهم: البرازيليون مارسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويعتبر اتحاد جدة هو المنافس المحتمل لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية بالمباراة المقرر لها يوم 15 ديسمبر المقبل في السعودية.

ويواجه اتحاد جدة بطل دوري البلد المستضيف، فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.

ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا.