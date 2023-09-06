بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمباراتي إثيوبيا و تونس

واصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، فيما يخوض مواجهة ودية أمام منتخب تونس.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة عمر مرموش في التدريبات عقب انضمامه مساء أمس لمعسكر الفريق.

وانطلق يوم الاثنين معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميا بعد تصدر المجموعة.

ثم مباراة ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل. الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح. الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو". الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل. ويغيب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر في مباراة إثيوبيا بعد إعلان الاتحاد المصري ذلك بناء على قرار فيتوريا.