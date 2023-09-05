ليكيب: مبابي تنازل عن 100 مليون يورو للمشاركة من سان جيرمان

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أسباب عودة كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة ناديه في الصيف لرغبته في الرحيل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال الصحيفة إن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله

وأن بعض العوامل أصبحت في صالح باريس سان جيرمان بشأن تجديد تعاقد مبابي أبرزها رحيل نيمار الذي توترت علاقة مبابي معه، والتعاقد مع لوكاس هيرنانديز وكولو مواني وعثمان ديمبيلي أصدقاء مبابي في منتخب فرنسا، بالإضافة إلى رحيل ميسي ليصبح مبابي قلب مشروع سان جيرمان، وكذلك تصعيد شقيقه إيثان للفريق الأول، الأمر الذي أدى إلى تحسين مزاج مبابي

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بالإضافة إلى عودة العلاقة الطيبة بين ناصر الخليفي رئيس النادي ومبابي وذلك بعد حديثه في غرفة ملابس الفريق والإشارة إلى مبابي بأنه قائد منتخب فرنسا.

ويرى باريس سان جيرمان أن الأداء القوي الذي سيقدمه الفريق في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة لويس إنريكي قد يدفع مبابي لإعادة النظر في خياراته وتجديد تعاقده مع النادي.

وغاب مبابي عن فترة إعداد باريس سان جيرمان بعدما أبلغ النادي بعدم تجديد تعاقده للموسم الإضافي، ليقرر النادي استبعاده من التدريبات وفترة الإعداد.

قبل أن يعود مبابي للمشاركة مع بداية الدوري الفرنسي ويسجل 5 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي ناد مجانا.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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