من أسود الأطلس إلى أسود المملكة.. الشباب يتعاقد مع قائد المغرب

أتم نادي الشباب إجراءات التعاقد مع قائد منتخب المغرب، رومان سايس.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأعلن الشباب تعاقده مع رومان سايس لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من السد القطري.

وكتب حساب الشباب عبر منصة "إكس": "من أسود الأطلس إلى أسود المملكة.. رومـان سـايـس شـبـابـي".

من أسود الأطلس إلى أسود المملكة 🇲🇦 🇸🇦 رومـان سـايـس شـبـابـي 🦁🤍#يلا_شباب #سايس_ديالي pic.twitter.com/EfEdS33EYz — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 5, 2023

جريدة الشرق الأوسط ذكرت في وقت سابق أن الشباب اتفق مع سايس على التعاقد معه عقب اجتياز الكشف الطبي.

الشباب أعلن التعاقد مع سايس بعد المشاكل الإدارية التي واجهته ومنعته من المشاركة بقميص السد هذا الموسم في الدوري القطري.

صفقة انضمام سايس للشباب ستكون الثالثة هذا الصيف، بعد الكولومبي جوستافو كويلار والبلجيكي يانيك كاراسكو.

سايس انضم إلى السد القطري هذا الصيف، وشارك في البطولة العربية، لكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري القطري بسبب فشل ناديه في تسجيله بالقائمة.

وفوجئ المغربي مع بداية الموسم بأن إدارة السد فشلت في تسجيله، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم الفرق بالدوري.

وتنص اللوائح على السماح للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون 2 منهم تحت 21 عاما.

وكان السد قد سجل 5 لاعبين فوق السن، وهم الإكوادوري جونزالو بلاتا والكولومبي ماتيوس أوريبي والبرازيلي باولو أوتافيو، مع لاعبيه السابقين، الجزائري بغداد بونجاح والبرازيلي جيليرمي توريس.

وحقق سايس إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

سايس قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).