أول سيدة تتولى المنصب.. تعيين مونتسي تومي لقيادة سيدات إسبانيا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

مونتسي تومي - المدير الفني لمنتخب سيدات إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين مونتسي تومي كمدير فني لمنتخب سيدات إسبانيا.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الإسباني إقالة خورخي فيدا المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات.

وحصد منتخب إسبانيا للسيدات لقب كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بالشهر الماضي.

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وتعتبر تومي هي أول سيدة تتولى منصب المدير الفني لمنتخب سيدات إسبانيا.

وتبدأ تومي مشوارها مع المنتخب في شهر سبتمبر الجاري بمواجهتي السويد وسويسرا في دوري الأمم.

وسبق وأن مثلت مونتسي تومي أندية أوفييدو وليفانتي وبرشلونة.

وكانت مونتسي تعمل كمدرب مساعد خلال الفترة الماضية في منتخب إسبانيا وتحت قيادة فيلدا المقال.

وتقدم الاتحاد الإسباني بالاعتذار لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي ولكل لاعبي كرة القدم خاصة لاعبات المنتخب الإسباني والإنجليزي والجمهور في كل أنحاء العالم بسبب السلوك غير المقبول من رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

يأتي ذلك بعد إعلان الجهاز الفني بالكامل لمنتخب سيدات إسبانيا استقالته احتجاجا على وجود لويس روبياليس كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ماذا حدث؟

فازت إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا وأثناء مراسم التتويج قبل روبياليس اللاعبة جينيفر هيرموسو.

بعدها ظهرت مطالبات لروبياليس بالتقدم بالاستقالة من منصبه.

وأصدر فيفا بيانا في وقت سابق جاء كالتالي:

أبلغت لجنة فيفا التأديبية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده بناء على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس 2023.

قد تشكل هذه الأحداث انتهاكات للفقرتين 1 و2 للمادة رقم 13 من قانون الانضباط الخاص بفيفا.

لن تقدم اللجنة التأديبية أي معلومات حول هذه الإجراءات التأديبية إلا بعد إصدار قرار نهائي في هذا الشأن.

يكرر فيفا التزامه الثابت باحترام نزاهة كل الأفراد ويدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك.

وعقد روبياليس مؤتمرا صحفيا بعد بيان فيفا رفض خلاله الاستقالة وقال: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل".

سيدات إسبانيا مونتسي تومي
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