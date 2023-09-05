وزارة الرياضة لـ في الجول: وجهنا بيراميدز إلى الجهات المختصة في شكواه ضد الشحات ومقدمي قناة الأهلي

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة مصير الشكاوى التي تقدم بها بيراميدز للوزارة ضد حسين الشحات لاعب الأهلي ومقدمي قناة الأهلي.

وقال الشاذلي لـFilGoal.com: "وزراة الرياضة بعد فحص الشكوى وجهت نادي بيراميدز بمراجعة الجهات المختصة حيث أن موضوع الشكوى في شق واقعة تعدي حسين الشحات على محمد الشيبي هى تخص اتحاد الكرة المنوط به التحقيق في القضية من خلال لجنة التظلمات".

وأضاف "فيما يخص شكوى بيراميدز ضد عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي المقدمين في قناة الأهلي بالتطاول والتجاوز بحق ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز فأن على بيراميدز التوجه بشكواه للمجلس الأعلى للإعلام بموجب أن الواقعة كانت عبر منبر إعلامي وهو قناة الأهلي".

وأتم تصريحاته "الوزارة تريد وتتبع تنفيذ اللوائح والقوانين فيما يخص علاقتها بالمؤسسات الرياضية أو تعامل المؤسسات الرياضية مع بعضها ولذلك تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة ببني سويف من أجل متابعة ملف القضية بحكم تبعية نادي بيراميدز لها".