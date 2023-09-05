كاسبر شمايكل إلى أندرلخت

أعلن أندرلخت البلجيكي تعاقده مع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل بشكل رسمي.

وكان شمايكل قد فسخ تعاقده مع نيس خلال الفترة الأسبوع الماضي بالتراضي.

وكشف أندرلخت عن تعاقده مع شمايكل لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم جديد.

ويحق لشمايكل الانتقال لأي فريق على الرغم من غلق باب الانتقالات وذلك لكونه لاعب حر.

It’s official. 🇩🇰 Kasper Schmeichel joins Belgian record champion Royal Sporting Club Anderlecht. 🟣⚪ All info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/oEqJCTHyJn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 5, 2023

وقضى شمايكل موسم واحد فقط مع نيس وذلك بعد رحيله عن ليستر.

وشارك شمايكل خلال الموسم الماضي مع نيس في 46 مباراة وخلالهم حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

وفقا لديلي ميل فإن شمايكل قد حظى باهتمام من تشيلسي ونوتينجهام فورست في الأسبوع الماضي ولكنه كان قد اتفق بالفعل مع أندرلخت.

شمايكل هو الحارس التاريخي لليستر سيتي والذي أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه.

ويحتل أندرلخت حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي بعد مرور 6 جولات.