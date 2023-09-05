راديو كتالونيا: اتفاق برشلونة والاتحاد الإسباني بعدم مشاركة لامين جمال في مونديال الناشئين

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدم مشاركة لامين جمال في كأس العالم للناشئين.

لامين جمال

النادي : برشلونة

برشلونة

وتستضيف إندونيسيا منافسات كأس العالم تحت 17 عاما خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل.

وكشف راديو كتالونيا أن برشلونة حصل على موافقة الاتحاد الإسباني بعدم مشاركة لامين جمال مع منتخب الناشئين.

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وتستمر مشاركة جمال مع فريق برشلونة الأول بعدما تم تصعيده مع الفريق هذا الموسم.

ويشارك منتخب إسبانيا للمرة الـ 11 ولم يسبق للماتادور حصد اللقب من قبل.

ولكن حقق منتخب إسبانيا وصافة كأس العالم للناشئين أربع مرات أعوام 1991 - 2003 - 2007 - 2017.

وثبت لامين جمال -16 عاما- أقدامه مع فريق برشلونة هذا الموسم مستغلا رحيل عثمان ديمبيلي، وطرد رافينيا في الجولة الافتتاحية.

وشارك جمال في مباريات برشلونة الأربعة بمسابقة الدوري هذا الموسم وساهم في صناعة هدفين.

ونجح لامين جمال في المشاركة في 234 دقيقة مع برشلونة في الدوري حتى الآن ثلاث مباريات بصورة أساسية.

وتم استدعاء لامين جمال إلى قائمة منتخب إسبانيا بعد تقارير أكدت رغبة المغرب في ضم اللاعب لكن قرر وجهته لإسبانيا في النهاية.

برشلونة لامين جمال إسبانيا
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