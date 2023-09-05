الصفقة 12 – وادي دجلة يتعاقد مع محمد رزق

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 20:56

كتب : رضا السنباطي

محمد رزق

أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع محمد رزق لاعب المقاولون العرب.

ويستعد وادي دجلة لبداية دوري المحترفين، إذ من المقرر أن يواجه فريق مصر للمقاصة في الجولة الأولى.

وأعلن وادي دجلة تعاقده مع محمد رزق في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن المقاولون العرب.

أخبار متعلقة:
اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف الخميس.. وكواليس الجلسة المنتظرة خبر في الجول – البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع عماد فتحي بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: سنحصل على 15% من بيع العش لـ زد

وبات رزق الصفقة رقم 12 التي يبرمها نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وان تعاقد وادي دجلة مع كل من: إسلام جمال ومحمود طلعت وعبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبد الله كامل ويوسف محسن وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش ووليد عطية وأحمد دحروج.

يذكر أن وادي دجلة كان قريبا من العودة للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد بعد صراع شرس مع زد الذي حسم التاهل في الجولات الأخيرة.

محمد رزق وادي دجلة المقاولون العرب
نرشح لكم
بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: سنحصل على 15% من بيع العش لـ زد انتخابات الزمالك - مرشح على منصب الرئاسة في ثاني أيام تلقي طلبات الترشح انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر تشكيل الأهلي - لا ظهور للصفقات الجديدة في الودية الوحيدة بمعسكر النمسا بدون أوسوريو وبحضور مساعده.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الكلية الحربية خبر في الجول - إصابة محمود متولي في العضلة الأمامية غالي: أتوقع مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي.. والجميع يعرف إمكانيات الأهلي ودافعه
أخر الأخبار
كاسبر شمايكل إلى أندرلخت 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
راديو كتالونيا: اتفاق برشلونة والاتحاد الإسباني بعدم مشاركة لامين جمال في مونديال الناشئين 28 دقيقة | الدوري الإسباني
الصفقة 12 – وادي دجلة يتعاقد مع محمد رزق 33 دقيقة | الكرة المصرية
اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف الخميس.. وكواليس الجلسة المنتظرة 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع عماد فتحي ساعة | ميركاتو
بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا ساعة | الكرة المصرية
مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: سنحصل على 15% من بيع العش لـ زد ساعة | الكرة المصرية
بي بي سي: كاف يلغي تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس.. وصدام ودعاوى قضائية محتملة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل