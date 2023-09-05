الصفقة 12 – وادي دجلة يتعاقد مع محمد رزق

أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع محمد رزق لاعب المقاولون العرب.

ويستعد وادي دجلة لبداية دوري المحترفين، إذ من المقرر أن يواجه فريق مصر للمقاصة في الجولة الأولى.

وأعلن وادي دجلة تعاقده مع محمد رزق في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن المقاولون العرب.

وبات رزق الصفقة رقم 12 التي يبرمها نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وان تعاقد وادي دجلة مع كل من: إسلام جمال ومحمود طلعت وعبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبد الله كامل ويوسف محسن وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش ووليد عطية وأحمد دحروج.

يذكر أن وادي دجلة كان قريبا من العودة للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد بعد صراع شرس مع زد الذي حسم التاهل في الجولات الأخيرة.