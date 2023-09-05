الصفقة 12 – وادي دجلة يتعاقد مع محمد رزق
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 20:56
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع محمد رزق لاعب المقاولون العرب.
محمد رزق
النادي : وادي دجلة
ويستعد وادي دجلة لبداية دوري المحترفين، إذ من المقرر أن يواجه فريق مصر للمقاصة في الجولة الأولى.
وأعلن وادي دجلة تعاقده مع محمد رزق في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن المقاولون العرب.
وبات رزق الصفقة رقم 12 التي يبرمها نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسبق وان تعاقد وادي دجلة مع كل من: إسلام جمال ومحمود طلعت وعبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبد الله كامل ويوسف محسن وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش ووليد عطية وأحمد دحروج.
يذكر أن وادي دجلة كان قريبا من العودة للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد بعد صراع شرس مع زد الذي حسم التاهل في الجولات الأخيرة.
نرشح لكم
بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: سنحصل على 15% من بيع العش لـ زد انتخابات الزمالك - مرشح على منصب الرئاسة في ثاني أيام تلقي طلبات الترشح انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر تشكيل الأهلي - لا ظهور للصفقات الجديدة في الودية الوحيدة بمعسكر النمسا بدون أوسوريو وبحضور مساعده.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الكلية الحربية خبر في الجول - إصابة محمود متولي في العضلة الأمامية غالي: أتوقع مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي.. والجميع يعرف إمكانيات الأهلي ودافعه
أخر الأخبار
كاسبر شمايكل إلى أندرلخت 5 دقيقة | الكرة الأوروبية