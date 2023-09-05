خبر في الجول – البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع عماد فتحي

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع عماد فتحي لاعب أسوان للانضمام إلى صفوفه.

ويواصل نادي البنك الأهلي تدعيم صفوفه تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وحسبما علم فإن نادي البنك الأهلي حصل على توقيع عماد فتحي لمدة 3 سنوات.

وانضم عماد فتحي إلى تدريبات البنك الأهلي بعد الاتفاق بين البنك الأهلي وأسوان على قيمة الصفقة.

وسبق لعماد فتحي اللعب لأندية دمياط ومصر للمقاصة والزمالك وإنبي والمصري والمقاولون العرب وأسوان أخيرا.

وخاض عماد فتحي -30 عاما- مع أسوان الموسم الماضي 30 مباراة وصنع هدفين.

وشارك فتحي بشكل عام في 128 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع سبعة آخرين.

وتعاقد البنك الأهلي مع كل من جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي.

وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.