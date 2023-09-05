بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا

فاز الأهلي على فريق ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأحمر في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وخلال المعسكر خاض الأهلي مباراة ودية واحدة فقط قبل أن يعود غدا الأربعاء إلى القاهرة.

سجل ثلاثية الأهلي في المباراة كل من محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الجديد إمام عاشور ورضا سليم، والثنائي العائد من الإعارة صلاح محسن وكريم وليد.

اعتمد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل في بداية المباراة مكون من:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد فخري – رامي ربيعة – معتز محمد – كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد – أفشة – حسين الشحات

الهجوم: طاهر محمد – كهربا – أحمد عبد القادر

بدأت المباراة بهدف للفريق السلوفيني في الدقيقة الثانية.

بعدها أهدر كهربا هدفا محققا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

وسقط حسين الشحات مصابا في الدقيقة 26 ودخل الجهاز الطبي لإسعافه قبل أن يقوم ويكمل المباراة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد لمسة يد على أحد مدافعي الفريق السلوفيني.

وتقدم كهربا لتسديد ركلة الجزاء لكنه وضعها خارج المرمى في الدقيقة 32.

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة.

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وكاد الفريق السلوفيني أن يسجل الهدف الثاني من انفراد بالمرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن الكرة اصطدمت في القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في بداية الشوط الثاني شارك محمد الضاوي "كريستو" بدلا من أحمد عبد القادر في التبديل الأول للأهلي.

وكاد كهربا أن يسجل الهدف الثاني بعد اختراق من كريستو وعرضية أرضية قابلها بتسديدة مرت جوار القائم.

وشهدت الدقيقة 65 مشاركة إمام عاشور لأول مرة مع الأهلي بعدما دخل المباراة بدلا من أفشة.

وشارك أيضا المغربي رضا سليم بدلا من طاهر محمد، وصلاح محسن بدلا من كهربا وخالد عبد الفتاح بدلا من كريم وليد.

وسجل محمد زعلوك الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 76 بعد انطلاقة من خالد عبد الفتاح من ناحية اليمين الذي أرسل عرضية قابلها المهاجم الشاب بتسديدة في الشباك.

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ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 79 بتسديدة قوية.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.