مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: سنحصل على 15% من بيع العش لـ زد

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 19:44

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - مصطفى العش

كشف مركز شباب كوم حمادة نسبته من إعادة بيع مصطفى العش لاعبه الأسبق لنادي زد.

وأعلن نادي غزل المحلة موافقته على بيع مصطفى العش لاعب الفريق إلى نادي زد.

وأشار المحلة إلى أن الصفقة ستكلف زد 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع.

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وقال علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة لـFilGoal.com : "إدارة غزل المحلة تواصلت معي بعد بيع مصطفى العش لنادي زد مقابل 19 مليون و680 ألف جنيه".

وأوضح "سنحصل على نسبة 15% من قيمة الصفقة أي ما يعادل 2 مليون و900 ألف جنيه. سأحضر غدا للاجتماع مع إدارة غزل المحلة لإنهاء الإجراءات".

وكان مصطفى العش قد انتقل لصفوف غزل المحلة قادما من كركز شباب كوم حمادة مقابل 300 ألف جنيه مع وجود بند بالحصول على 15% من نسبة إعادة البيع.

وكان FilGoal.com قد كشف منذ ساعات عن موافقة غزل المحلة عن بيع اللاعب.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "تم بيع مصطفى العش لنادي زد لمدة أربعة مواسم وسلمناهم الاستغناء الخاص باللاعب".

وكان FilGoal.com قد علم أن زد قد أرسل عرضا لغزل المحلة للتعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

النادي المصري أجرى مفاوضات مع غزل المحلة منذ بداية الصيف لضم ثنائي الفريق مصطفى العش، وأحمد النادري.

بل ووصل المصري في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع غزل المحلة بالفعل لضم الثنائي، قبل أن يتأخر النادي الساحلي في حسم الصفقة حتى الآن.

مصطفى العش الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها هدف.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة أسوان وحرس الحدود، فيما سيلعب نادي زد في الدوري الممتاز لأول مرة بهذا المسمى بعد مشاركته سابقا بإسم نادي مصر.

غزل المحلة مصطفى العش
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