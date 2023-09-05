مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: سنحصل على 15% من بيع العش لـ زد

كشف مركز شباب كوم حمادة نسبته من إعادة بيع مصطفى العش لاعبه الأسبق لنادي زد.

وأعلن نادي غزل المحلة موافقته على بيع مصطفى العش لاعب الفريق إلى نادي زد.

وأشار المحلة إلى أن الصفقة ستكلف زد 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع.

وقال علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة لـFilGoal.com : "إدارة غزل المحلة تواصلت معي بعد بيع مصطفى العش لنادي زد مقابل 19 مليون و680 ألف جنيه".

وأوضح "سنحصل على نسبة 15% من قيمة الصفقة أي ما يعادل 2 مليون و900 ألف جنيه. سأحضر غدا للاجتماع مع إدارة غزل المحلة لإنهاء الإجراءات".

وكان مصطفى العش قد انتقل لصفوف غزل المحلة قادما من كركز شباب كوم حمادة مقابل 300 ألف جنيه مع وجود بند بالحصول على 15% من نسبة إعادة البيع.

وكان FilGoal.com قد كشف منذ ساعات عن موافقة غزل المحلة عن بيع اللاعب.