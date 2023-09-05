بعد انتقاله لـ ضمك.. طارق حامد يودع اتحاد جدة

وجه طارق حامد المنتقل حديثا لنادي ضمك السعودي رسالة إلى جماهير ناديه السابق (اتحاد جدة).

طارق حامد النادي : ضمك الاتحاد

وأعلن نادي ضمك أمس الإثنين تعاقده مع طارق حامد قادما من الاتحاد بعدما قضى موسما في صفوفه.

وكتب طارق عبر حسابه في منصة "إكس": "كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه إن شاء الله".

وأضاف "شكرا أخى انمار الحائلي (رئيس اتحاد جدة)، شكرا أخى أحمد الكعكى (نائب رئيس اتحاد جدة).. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان".

كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه ان شاء الله شكرا اخى انمار الحائلي، شكرا اخى احمد الكعكى.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان pic.twitter.com/u6bviYOvZs — Tarek Hamed (@TarrekHameed) September 5, 2023

ولعب نجم الزمالك السابق 28 مباراة بقميص اتحاد جدة وحصل على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

وباتت فرص طارق حامد صعبة للبقاء في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

ونشر حساب ضمك على تويتر مقطع فيديو للتوريج عن التعاقد مع طارق حامد تحت عنوان "التاريخ جانا".