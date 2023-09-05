وكيل دوكو يكشف لـ في الجول تفاصيل انتقاله لمانشستر سيتي.. ورسالة دي بروين

كشف جيفيرسون دوكو شقيق ووكيل (جيريمي) لاعب مانشستر سيتي الجديد تفاصيل انتقاله لبطل الدوري الإنجليزي.

جيريمي دوكو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأعلن نادي مانشستر سيتي ضم البلجيكي جيريمي دوكو قادما من استاد رين خلال هذا الصيف.

وقال جيفرسون عبر FilGoal.com : "المفاوضات مع ممثلي نادي مانشستر سيتي بدأت في في مطلع شهر أغسطس، وأخبروني أن جيريمي يعجبهم ويريدون ضمه للنادي"

وأوضح "بيب جوارديولا مدرب الفريق تواصل مع جيريمي، وتحدثا حول كل شئ، والمشروع الذي يمتلكونه من أجله، ولهذا السبب جيريمي الآن يتواجد في مانشستر سيتي".

وكشف "عندما انتشرت أنباء مفاوضات مانشسترسيتي مع جيريمي، أرسل كيفين دي بروين رسالة إلىه وقال: "إذا كنت في حاجة لمساعدة أو أمر ما، تواصل معي وسأساعدك في كل شئ تحتاجه".

وأتم وكيل اللاعب البلجيكي: "جيريمي دوكو يطمح في خوض العديد من المباريات مع مانشستر سيتي، وإثبات نفسه، وتحقيق البطولات بالطبع".

ولعب دوكو (21 سنة) مع رين منذ 2020 بعد أن انتقل إليه قادما من أندرلخت.

صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك خلال الموسم الماضي مع رين في 35 مباراة ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 4.

وتعاقد مانشستر سيتي هذا الصيف مع الرباعي جيريمي دوكو وماتيوس نوينز وماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول.