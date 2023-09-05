رغم اعتذاره.. التراس إشبيلية يرفض التعاقد مع راموس في بيان رسمي

رفضت رابطة "بيريس نورتي" المنتمية لألتراس نادي إشبيلية فكرة التعاقد مع سيرجيو راموس.

سيرخيو راموس النادي : إشبيلية إشبيلية

وانتقل راموس لإشبيلية في صفقة انتقال حر ليعود إلى الفريق بعد رحيله بـ 18 عاما.

وكشفت رابطة ألتراس إشبيلية في بيانها "باعتبارنا مجموعة منتمية إلى نادي إشبيلية منذ ما يقرب من 50 عاما، نريد التعبير عن مشاعرنا".

وتابع البيان "نرفض من اقترح التوقيع مع راموس، نحن رابطة لا تحركها الكراهية أو الاستياء بل يحركها الحب والفخر لنادينا وتاريخه".

وأضاف "نعتقد أن اقتراح هذه الصفقة يعني عدم احترام القيم التي منحتنا إياها الرموز والأساطير التي دافعت عن هذا النادي".

وشدد "نرى أن هذا التعاقد يفيد مصالح بعض المديرين، هم يبحثون فقط عن المصالح الشخصية أو الاقتصادية ونحن لسنا مثلهم وسنقف دائما لجانب نادي إشبيلية".

واختتم التراس بيريس نورتي بيانه "نؤكد أننا لن نقوم بأي تصرفات مثل السباب لأي لاعب، ولكن لا يمكننا أن نظهر الدعم لأي فعل ينتهك مباديء وكرامة إشبيلية".

وكانت قد توترت العلاقة بين سيرجيو راموس وجماهير إشبيلية خلال السنوات الماضية وقت تواجده مع ريال مدريد.

وتقدم راموس باعتذار رسمي لجماهير إشبيلية بعد إتمام تعاقده وعودته للفريق.

وقال راموس: "لمرت 18 سنة منذ رحيلي واعتقد أنني ارتكبت أخطاء وأريد أيضا استغلال الفرصة أن اعتذر كشخص وأطلب السماح من أي إشبيلي شعر بالإهانة من الأشياء التي كان من الممكن أن أفعلها في ذلك الوقت".

وأضاف "اعتقد أننا جميعا بنفس القارب وعائلة واحدة ولدينا الكثير من الأشياء لنقاتل من أجله لذلك قررت أن أكون شخصا آخر وأقدم الإضافة".

عودة راموس تأتي للفريق بعد رحيله منذ عام 2005 وبعد 9 سنوات من التدرج مع الفريق.

وأشار إشبيلية خلال مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة إلى أن راموس سيرتدي رقم 5 خلال الموسم الجديد.

ويعاني إشبيلية من بداية كارثية في الدوري الإسباني حيث خسر أول 3 مباريات له ويتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد، كما تأجلت مباراته ضد أتليتكو مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وكان راموس قد دخل في مفاوضات مع عدة أندية من تركيا والسعودية ولكنه فضل العودة إلى إشبييلة النادي الذي ترعرع فيه.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.