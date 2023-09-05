تشكيل الأهلي - لا ظهور للصفقات الجديدة في الودية الوحيدة بمعسكر النمسا
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 18:01
كتب : حسام نور الدين
أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة ألوميني السلوفيني في المباراة الودية الوحيدة خلال معسكر النمسا.
ولم يشهد تشكيل الأهلي ظهور الصفقات الجديدة سواء إمام عاشور أو المغربي رضا سليم.
بينما يلعب كريم وليد العائد من الإعارة بشكل أساسي مع الأهلي.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد فخري – رامي ربيعة – معتز محمد – كريم الدبيس
الوسط: كريم وليد – أفشة – حسين الشحات
الهجوم: طاهر محمد – كهربا – أحمد عبد القادر
ومن المنتظر أن يعود الأهلي إلى القاهرة غدا الأربعاء بعد نهاية معسكر الإعداد في النمسا.
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