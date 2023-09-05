تقرير: اتحاد جدة طلب ضم مدافع سان جيرمان لتعويض غياب حجازي

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

بريسنيل كيمبيمبي - باريس سان جيرمان

أفادت جريدة الشرق الأوسط أن نادي اتحاد جدة طلب رسميا ضم بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويأمل اتحاد جدة في موافقة سان جيرمان على عرضه لضم المدافع بريسنيل كيمبيمبي وذلك لتعويض غياب أحمد حجازي قائد الفريق.

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حجازي يغيب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كيمبيمبي - 27 عاما - قد غاب عن منتخب فرنسا عن كأس العالم الأخيرة في قطر بسبب الإصابة.

يذكر أن كيمبيمبي ارتدى شارة قيادة الفريق الباريسي من قبل في حضور كيليان مبابي.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة أنهى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن حجازي يسير على البرنامج المُعد له من قبل الإسباني روبن بونس اختصاصي العلاج الطبيعي في ناديه.

وأضاف التقرير أن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يتابع حالة حجازي أولا بأول مع طبيب النادي.

وأفاد تقرير الرياضية بأن حجازي سيصبح جاهزا للعودة في يناير المقبل.

ويفكر الدولي المصري في مواصلة برنامج التأهيل لركبته اليسرى خارج السعودية بهدف التنويع وتسريع العودة للمشاركة مجددًا في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وكانت إدارة اتحاد جدة ترغب في ضم حسان تمبكتي لأنه لاعب محلي، لتعويض غياب حجازي لكن انتقال الأول إلى الهلال جعلها تفكر في استقطاب بديل.

وتعرض لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق لإصابة في الرباط الصليبي يوم 27 مايو الماضي، وتحديدا في مواجهة الفيحاء، قبل أن يحسم النمور لقب الدوري السعودي.

وأجرى حجازي عملية جراحية للركبة يوم 9 يونيو الماضي.

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