منافس الأهلي - بنزيمة: لا أعد الجماهير بشيء في كأس العالم للأندية.. وسنقدم أفضل ما لدينا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

لا يعد كريم بنزيمة جماهير فريقه الاتحاد بأي شيء خلال كأس العالم للأندية سوى تقديم أفضل ما لديه.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وأجريت اليوم قرعة كأس العالم للأندية في السعودية.

وسيلعب الاتحاد مباراته الأولى في البطولة ضد أوكلاند سيتي وفي حالة فوزه سيواجه الأهلي.

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وقال بنزيمة عبر قناة SSC سبورتس عقب القرعة: "لا أعد الجماهير بأي شيء ولكن سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا وننتظر مساندتهم، البطولة قوية ويشارك بها أندية لديهم أسماء كبيرة ونتمنى أن نصل إلى أبعد مدى".

ويشارك الاتحاد في البطولة بصفته بطل السعودية المنظمة للبطولة.

وانضم بنزيمة للاتحاد في صفقة انتقال حر ببداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

الدور الأول

المباراة رقم 1: الاتحاد × أوكلاند سيتي.

الدور الثاني

المباراة رقم 2: الفائز من الاتحاد وأوكلاند × الأهلي.

المباراة رقم 3: كلوب ليون × أوراوا ريدز.

نصف النهائي:

المباراة رقم 4: الفائز من المباراة رقم 2 × بطل كوبا ليبرتادورس.

المباراة رقم 5: مانشستر سيتي × الفائز من مباراة رقم 3.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر فريق عربي وإفريقي في التاريخ.

وكان الأهلي قد أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع بعد الفوز على سياتل ساوندرز في الدور الثاني والخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي والخسارة من فلامينجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي وأن توج بالميدالية البرونزية في البطولة 3 مرات سابقة.

وفي حالة مواجهة الأهلي للاتحاد فقد يشارك ضده كل من نجولو كانتي وكريم بنزيمة وفابينيو بالإضافة إلى أحمد حجازي لاعب الفريق السابق الذي قد يتماثل للشفاء قبل البطولة، كما قد يواجه محمود عبد المنعم "كهربا" الاتحاد فريقه السابق الذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد الهلال.

كريم بنزيمة الاتحاد كأس العالم للأندية الأهلي
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