أول ضحايا الموسم الجديد في إسبانيا.. فياريال يعلن إقالة كيكي ستيين

أعلن نادي فياريال يوم الثلاثاء إقالة مدربه كيكي ستيين بسبب سوء النتائج، ليكون أول ضحية بين مدربي الليجا في الموسم الجديد.

وخسر فياريال 3 من 4 مباريات لعبها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وترك كيكي الفريق برصيد 3 نقاط في المركز الـ13 بالدوري الإسباني.

وقرر النادي إسناد مسؤولية قيادة التدريبات في الأيام المقبلة إلى ميجل أنخيل تينا المدير الرياضي للفريق بشكل مؤقت.

وقاد ستيين فياريال للتأهل إلى بطولة لدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الخامس في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

في أكتوبر الماضي، أعلن نادي فياريال تعاقده مع كيكي ستيين للفترة المتبقية من موسم 2022-2023 ولموسم إضافي آخر.

وسبق أن قاد ستيين تدريب أندية برشلونة وريال بيتيس ولاس بالماس وراسينج سانتاندير.

وساهم كيكي في قيادة راسينج للتأهل للدوري الإسباني موسم 2001-2002.

ووصل مع ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا وتأهل للدوري الأوروبي.

وجاءت آخر تجاربه مع برشلونة موسم 2020-2021.

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