بدون أوسوريو وبحضور مساعده.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الكلية الحربية

خاض الزمالك مرانه الأول على ملعب الكلية الحربية في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وقاد الفريق خلال المران فريدي هيريرا المدرب المساعد بصحبة مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها وقضاها في بلاده.

وعقد مدحت عبد الهادي جلسة مع اللاعبين قبل المران للحديث عن الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وشدد على ضرورة قيام كل فرد بالفريق بعمله على أكمل وجه.

وواصل الثلاثي محمد عواد وعمرو السيسي وعبد الله جمعة البرنامج التأهيلي المخصص له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وشهد المران مشاركة كريم عبد الحق ومصطفى شكري وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد صلاح وعلي ياسر من فريق الشباب.

ويغيب خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق عن المعكسر بسبب تواجده في إسبانيا لإلقاء محاضرة على بعض المدربين الأوروبيين ومن المقرر عودته يوم الجمعة المقبل.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار يوم 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.