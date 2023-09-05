الشرق الأوسط: الشباب السعودي على وشك ضم قائد المغرب

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الشباب السعودي اتفق مع المغربي رومان سايس لاعب السد القطري على التعاقد معه عقب اجتياز الكشف الطبي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأضاف التقرير إلى أن الشباب يسعى لتعزيز دفاعاته بعد استقبال 12 هدفا في الجولات الـ5 الأولى من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الشباب سيعلن التعاقد مع سايس بعد المشاكل الإدارية التي واجهته ومنعته من المشاركة بقميص السد هذا الموسم في الدوري القطري.

صفقة انضمام سايس للشباب ستكون الثالثة هذا الصيف، بعد الكولومبي جوستافو كويلار والبلجيكي يانيك كاراسكو.

سايس انضم إلى السد القطري هذا الصيف، وشارك في البطولة العربية، لكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري القطري بسبب فشل ناديه في تسجيله بالقائمة.

وفوجئ المغربي مع بداية الموسم بأن إدارة السد فشلت في تسجيله، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم الفرق بالدوري.

وتنص اللوائح على السماح للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون 2 منهم تحت 21 عاما.

وكان السد قد سجل 5 لاعبين فوق السن، وهم الإكوادوري جونزالو بلاتا والكولومبي ماتيوس أوريبي والبرازيلي باولو أوتافيو، مع لاعبيه السابقين، الجزائري بغداد بونجاح والبرازيلي جيليرمي توريس.

في يوليو الماضي أعلن نادي السد القطري ضم المغربي رومان سايس.

وأفاد النادي في بيان وقتها: "المغربي رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 2023-2024".

وكان عقد سايس مع بشكتاش يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وانضم سايس لصفوف بشكتاش بداية الموسم الماضي قادما من ولفرهامبتون.

وخاض صاحب الـ 33 عاما 26 مباراة مع الفريق التركي وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

وحقق سايس إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

سايس قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).

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