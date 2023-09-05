خبر في الجول - إصابة محمود متولي في العضلة الأمامية

تعرض محمود متولي لاعب الأهلي لإصابة جديدة وتلك المرة خلال تدريبات الفريق بمعسكر النمسا الإعدادي.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

ويخوض الأهلي معسكر إعدادي في النمسا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن محمود متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قد يغيب بسببها عن مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وشارك متولي في 25 مباراة بالموسم الماضي بقميص الأهلي، كما تعرض للإصابة في الجزء الأخير من الموسم.

وسيلعب الأهلي اليوم الثلاثاء ضد أولميني السلوفيني مباراة ودية هي الأولى خلال معسكر النمسا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد معسكر الأهلي خروج كل من علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد هاني ومحمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبد المنعم للانتظام في معسكرات منتخبات بلادهم لفترة التوقف الدولي.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى غدا الأربعاء من أجل الاستعدادات لكأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتستضيف مدينة الطائف السعودية منافسات السوبر الإفريقي.

سيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء، فسبق أن استضافت قطر 3 نهائيات شهدت 2 منها سابقا تتويج الأهلي والزمالك باللقب.