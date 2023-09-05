غالي: أتوقع مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي.. والجميع يعرف إمكانيات الأهلي ودافعه

يتوقع حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي وممثله في قرعة كأس العالم للأندية مواجهة فريقه للاتحاد السعودي في البطولة.

وأقيمت اليوم قرعة كأس العالم للأندية بالسعودية وأوقعت الأهلي في مواجهة الفائز من أوكلاند سيتي والاتحاد في الدور الثاني.

وقال غالي عبر قناة SSC سبورتس عقب القرعة: "مباراة الاتحاد مع أوكلاند ستكون قوية وأتخيل النتيجة وأتوقع مواجهة الاتحاد بسبب قوته الحالية، والمباراة ستكون بيننا قوية وليست سهلة والجميع يعرف أيضا إمكانيات الأهلي ودافعه بالفوز والوصول لأبعد مدى".

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

الدور الأول

المباراة رقم 1: الاتحاد × أوكلاند سيتي.

الدور الثاني

المباراة رقم 2: الفائز من الاتحاد وأوكلاند × الأهلي.

المباراة رقم 3: كلوب ليون × أوراوا ريدز.

نصف النهائي:

المباراة رقم 4: الفائز من المباراة رقم 2 × بطل كوبا ليبرتادورس.

المباراة رقم 5: مانشستر سيتي × الفائز من مباراة رقم 3.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر فريق عربي وإفريقي في التاريخ.

وكان الأهلي قد أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع بعد الفوز على سياتل ساوندرز في الدور الثاني والخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي والخسارة من فلامينجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي وأن توج بالميدالية البرونزية في البطولة 3 مرات سابقة.

وفي حالة مواجهة الأهلي للاتحاد فقد يشارك ضده كل من نجولو كانتي وكريم بنزيمة وفابينيو بالإضافة إلى أحمد حجازي لاعب الفريق السابق الذي قد يتماثل للشفاء قبل البطولة.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد الهلال.