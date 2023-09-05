هندرسون: هذه أسباب رحيلي من ليفربول إلى الاتفاق.. والمال لم يكن العامل الأساسي

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون

أوضح الإنجليزي جوردن هندرسون لاعب وسط الاتفاق السعودي أن المال لم يكن العامل الأساسي في قراره بالرحيل من ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي.

قائد ليفربول - 33 عاما - ترك الحمر بعد رحلة طويلة لينضم إلى الاتفاق السعودي هذا الصيف.

وقال هندرسون في تصريحات لجريدة ذا أثلتيك: "هناك بعض الأشياء دفعتني للرحيل من ليفربول، كنت على علم بأنني لن أشارك كثيرا وأن هناك لاعبين جدد سيأتون في مركزي".

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: اتحاد جدة طلب ضم سالم الدوسري من الهلال بعد 7 سنوات من المقاطعة.. اتفاقية تعاون مشترك بين السعودية وإيران بشكتاش يعلن ضم مدافع مانشستر يونايتد ذا أثليتك: يونايتد اكتشف إصابة أمرابط خلال الكشف الطبي ولكن

وأضاف "علاقتي بيورجن كلوب جيدة وكان صادقا معي حين تحدثنا، ولكني لن أخوض في تفاصيل هذه المحادثة التي وضعتني في موقف محرج لأنها كانت محادثة خاصة".

وكشف هندرسون "رغبة الاتفاق في ضمي جاءت في ظل اهتمامي الكبير باستمرار مسيرتي مع منتخب إنجلترا، ورغبتي في المشاركة باستمرار".

وأكمل "حيت تواصل نادي الاتفاق مع ليفربول لمعرفة إمكانية التعاقد معي، لم تكن الاجابة لا، في هذا الوقت شعرت أن قيمتي لدى النادي تراجعت، كنت أدرك أن ذلك سيحدث يوما ما، لكني لم أتوقع حدوثه الآن، كان على أن أتقبل ذلك".

وواصل "إذا قيل لي نريد منك البقاء في صفوف ليفربول لفعلت ذلك، ولكن هذا لا يعني أنهم أجبروني على الرحيل أو أنهم أخبروني برغبتهم في رحيلي".

وتابع الدولي الإنجليزي "لم أشعر في أي وقت بأن هناك رغبة في بقائي من قبل إدارة النادي أو أي شخص آخر".

وشدد "قد يرى البعض أنني انضممت إلى الاتفاق السعودي من أجل المال فقط، لكن لم يكن الأمر كذلك تماما".

واستمر "طوال مسيرتي وفي حياتي الخاصة لم يكن المال حافزا لي أبدا، يمكن للناس أن يصدقوني أو لا".

واستدرك "حتى لا يتم فهمي بشكل خاطئ، عندما تنتقل إلى أي فريق يجب أن تشعر بالتقدير وأنك مرغوب فيك، بالطبع المال جزء من ذلك ولكنه ليس كل شيء".

وأتم هندرسون "الحافز الأكبر بالنسبة لي كان تجربة العمل مع ستيفن جيرارد في بطولة مختلفة وظروف مختلفة وثقافة مختلفة".

وتألق هندرسون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي حين صنع أول هدفين في الفوز على ضمك بنتيجة 3-1 يوم السبت.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

جوردن هندرسون ليفربول الاتفاق
نرشح لكم
منافس الأهلي - تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة؟ رومارينو يتمم اتفاقه مع الشباب من أسود الأطلس إلى أسود المملكة.. الشباب يتعاقد مع قائد المغرب بعد انتقاله لـ ضمك.. طارق حامد يودع اتحاد جدة منافس الأهلي - بنزيمة: لا أعد الجماهير بشيء في كأس العالم للأندية.. وسنقدم أفضل ما لدينا غالي: أتوقع مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي.. والجميع يعرف إمكانيات الأهلي ودافعه المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل تأكيدا لـ في الجول.. التعاون يعلن تعاقده مع موسى بارو بتكذيب الأنباء السابقة الشباب يضم كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. منتخب مصر يختتم دور المجموعات في إفريقيا للطائرة 22 دقيقة | رياضات أخرى
منافس الأهلي - تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة؟ رومارينو يتمم اتفاقه مع الشباب 10 ساعة | السعودية
بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمباراتي إثيوبيا و تونس 10 ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: مبابي تنازل عن 100 مليون يورو للمشاركة من سان جيرمان 11 ساعة | الكرة الأوروبية
من أسود الأطلس إلى أسود المملكة.. الشباب يتعاقد مع قائد المغرب 11 ساعة | السعودية
حوار كريم فؤاد - عن موعدة عودته.. وفترة الإصابة الصعبة والمنافسة في الأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري المحترفين 12 ساعة | كرة يد
أول سيدة تتولى المنصب.. تعيين مونتسي تومي لقيادة سيدات إسبانيا 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا