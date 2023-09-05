هندرسون: هذه أسباب رحيلي من ليفربول إلى الاتفاق.. والمال لم يكن العامل الأساسي

أوضح الإنجليزي جوردن هندرسون لاعب وسط الاتفاق السعودي أن المال لم يكن العامل الأساسي في قراره بالرحيل من ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي.

قائد ليفربول - 33 عاما - ترك الحمر بعد رحلة طويلة لينضم إلى الاتفاق السعودي هذا الصيف.

وقال هندرسون في تصريحات لجريدة ذا أثلتيك: "هناك بعض الأشياء دفعتني للرحيل من ليفربول، كنت على علم بأنني لن أشارك كثيرا وأن هناك لاعبين جدد سيأتون في مركزي".

وأضاف "علاقتي بيورجن كلوب جيدة وكان صادقا معي حين تحدثنا، ولكني لن أخوض في تفاصيل هذه المحادثة التي وضعتني في موقف محرج لأنها كانت محادثة خاصة".

وكشف هندرسون "رغبة الاتفاق في ضمي جاءت في ظل اهتمامي الكبير باستمرار مسيرتي مع منتخب إنجلترا، ورغبتي في المشاركة باستمرار".

وأكمل "حيت تواصل نادي الاتفاق مع ليفربول لمعرفة إمكانية التعاقد معي، لم تكن الاجابة لا، في هذا الوقت شعرت أن قيمتي لدى النادي تراجعت، كنت أدرك أن ذلك سيحدث يوما ما، لكني لم أتوقع حدوثه الآن، كان على أن أتقبل ذلك".

وواصل "إذا قيل لي نريد منك البقاء في صفوف ليفربول لفعلت ذلك، ولكن هذا لا يعني أنهم أجبروني على الرحيل أو أنهم أخبروني برغبتهم في رحيلي".

وتابع الدولي الإنجليزي "لم أشعر في أي وقت بأن هناك رغبة في بقائي من قبل إدارة النادي أو أي شخص آخر".

وشدد "قد يرى البعض أنني انضممت إلى الاتفاق السعودي من أجل المال فقط، لكن لم يكن الأمر كذلك تماما".

واستمر "طوال مسيرتي وفي حياتي الخاصة لم يكن المال حافزا لي أبدا، يمكن للناس أن يصدقوني أو لا".

واستدرك "حتى لا يتم فهمي بشكل خاطئ، عندما تنتقل إلى أي فريق يجب أن تشعر بالتقدير وأنك مرغوب فيك، بالطبع المال جزء من ذلك ولكنه ليس كل شيء".

وأتم هندرسون "الحافز الأكبر بالنسبة لي كان تجربة العمل مع ستيفن جيرارد في بطولة مختلفة وظروف مختلفة وثقافة مختلفة".

وتألق هندرسون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي حين صنع أول هدفين في الفوز على ضمك بنتيجة 3-1 يوم السبت.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

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