المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل

أقيمت اليوم قرعة كأس العالم للأندية والتي ستبدأ يوم 12 ديسمبر في السعودية.

وخلال القرعة تم تحديد منافس الأهلي المحتمل في دور ربع النهائي بالإضافة إلى دور نصف النهائي حال تأهله.

وسحب القرعة كل من مناف أبو شقير لاعب الاتحاد السابق الذي شارك في نسخة 2005 ويايا توريه لاعب مانشستر سيتي السابق.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

الدور الأول

المباراة رقم 1: الاتحاد × أوكلاند سيتي.

الدور الثاني

المباراة رقم 2: الفائز من الاتحاد وأوكلاند × الأهلي.

المباراة رقم 3: كلوب ليون × أوراوا ريدز.

نصف النهائي:

المباراة رقم 4: الفائز من المباراة رقم 2 × بطل كوبا ليبرتادورس.

المباراة رقم 5: مانشستر سيتي × الفائز من مباراة رقم 3.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر فريق عربي وإفريقي في التاريخ.

وكان الأهلي قد أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع بعد الفوز على سياتل ساوندرز في الدور الثاني والخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي والخسارة من فلامينجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي وأن توج بالميدالية البرونزية في البطولة 3 مرات سابقة.

وفي حالة مواجهة الأهلي للاتحاد فقد يشارك ضده كل من نجولو كانتي وكريم بنزيمة وفابينيو بالإضافة إلى أحمد حجازي لاعب الفريق السابق الذي قد يتماثل للشفاء قبل البطولة، كما قد يواجه محمود عبد المنعم "كهربا" الاتحاد فريقه السابق الذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد الهلال.