المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية 2022

أقيمت اليوم قرعة كأس العالم للأندية والتي ستبدأ يوم 12 ديسمبر في السعودية.

وخلال القرعة تم تحديد منافس الأهلي المحتمل في دور ربع النهائي بالإضافة إلى دور نصف النهائي حال تأهله.

وسحب القرعة كل من مناف أبو شقير لاعب الاتحاد السابق الذي شارك في نسخة 2005 ويايا توريه لاعب مانشستر سيتي السابق.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: يونايتد اكتشف إصابة أمرابط خلال الكشف الطبي ولكن إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2025 المقاولون يعلن ضم عمار حمدي الشرق الأوسط: اتحاد جدة طلب ضم سالم الدوسري من الهلال

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

الدور الأول

المباراة رقم 1: الاتحاد × أوكلاند سيتي.

الدور الثاني

المباراة رقم 2: الفائز من الاتحاد وأوكلاند × الأهلي.

المباراة رقم 3: كلوب ليون × أوراوا ريدز.

نصف النهائي:

المباراة رقم 4: الفائز من المباراة رقم 2 × بطل كوبا ليبرتادورس.

المباراة رقم 5: مانشستر سيتي × الفائز من مباراة رقم 3.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر فريق عربي وإفريقي في التاريخ.

وكان الأهلي قد أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع بعد الفوز على سياتل ساوندرز في الدور الثاني والخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي والخسارة من فلامينجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي وأن توج بالميدالية البرونزية في البطولة 3 مرات سابقة.

وفي حالة مواجهة الأهلي للاتحاد فقد يشارك ضده كل من نجولو كانتي وكريم بنزيمة وفابينيو بالإضافة إلى أحمد حجازي لاعب الفريق السابق الذي قد يتماثل للشفاء قبل البطولة، كما قد يواجه محمود عبد المنعم "كهربا" الاتحاد فريقه السابق الذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد الهلال.

الأهلي مانشستر سيتي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت مواعيد مباريات الخميس 7 سبتمبر 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا والمنتخب الأولمبي صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري الكرة الذهبية - صلاح ينافس 30 مرشحا.. وعودة ميسي وغياب رونالدو ونيمار رونالدو: تنافسي مع ميسي انتهى بعد 15 عاما سيطرنا فيها على كرة القدم الكرة الذهبية - ياسين بونو يواصل التواجد ضمن المرشحين لجائزة ياشين
أخر الأخبار
مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سام مرسي ينافس على جائزة لاعب شهر أغسطس في دوري القسم الثاني بإنجلترا 23 دقيقة | المحترفون
غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيماني يشترط اعتذار عمر خربين عما بدر منه قبل إعادته لتدريبات الفريق ساعة | الوطن العربي
دغموم لـ في الجول: سأعود أقوى من الإصابة لرد الجميل لجماهير المصري.. وحلم المنتخب ساعة | الدوري المصري
أمير عبد الحميد ينضم للجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي ساعة | الدرجة الثانية
جراي ينتقل إلى الاتفاق السعودي.. وظهور خاص لصلاح وكلوب 2 ساعة | ميركاتو
من أجل أن يصبح عبده "محمد صلاح جديد".. معسكر كروي من أتالانتا لأطفال مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر