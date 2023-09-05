إنزاجي مستمر مع إنتر حتى 2025

أعلن نادي إنتر ميلان تمديد تعاقده مع المدرب سيموني إنزاجي لموسم إضافي.

عقد إنزاجي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي قبل أن يمدده حتى 2025.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب الفريق بداية من الموسم قبل الماضي وقاده للتتويج بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

كما قاد إنزاجي إنتر للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قبل أن يخسر اللقب لصالح مانشستر سيتي.

ويسير إنتر بشكل ثابت في بداية الموسم الحالي ويتصدر الدوري بعد الفوز في أول ثلاث مباريات محققا العلامة الكاملة.

وسبق لإنزاجي وأن تولى تدريب لاتسيو وقاده للتتويج بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ويشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي ويقع في المجموعة الرابعة بجانب كل من ريد بول سالزبورج وبنفيكا وريال سوسيداد.