المقاولون يعلن ضم عمار حمدي

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع عمار حمدي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

وأشار المقاولون إلى أن التعاقد مع عمار جاء بسبب تمسكه بالانتقال للفريق والتدرب تحت قيادة شوقي غريب.

وسينتظم اللاعب في معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل بالعين السخنة.

وكان FilGoal.com قد كشف منذ ساعات أن عمار حمدي قد أتفق مع المقاولون على جميع التفاصيل لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عمار حمدي قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا بالفعل معارا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن اللاعب قد حول رغبته إلى المقاولون العرب بسبب وجود شوقي غريب كمدرب للفريق.

وقال مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "عمار حمدي انقطع عن التدريبات منذ عدة أيام ولم يبدأ معسكر الإعداد كما أننا تأكدنا من رغبته في عدم اللعب معنا ولذلك أًصبح خارج حساباتنا وسنعيده للأهلي".

وتابع "نعلم جيدا أن لديه رغبة في اللعب للمقاولون العرب ولن نقف أمامه لان هذا اختياره".

كما تحدث مصر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "نعم علاقة اللاعب انتهت بسيراميكا وننتظر الآن انتهاء مفاوضات المقاولون مع الأهلي لكي يبدأ التدريبات مع ذئاب الجبل حيث يوجد شوقي غريب الذي يرتبط به عمار نفسيا".

وتجمع الثنائي واقعة شهيرة وقت مباراة الودية للمنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل في 2020، حيث روى شوقي غريب عبر إذاعة أون سبورت: "يوم المباراة حددت موعد الغداء في الرابعة عصرا، والمباراة كانت في التاسعة مساء".

وأضاف "اعترض عمار حمدي قائلا: لا يمكنني البقاء لـ 5 ساعات بدون طعام، فصنعت "ساندوتشات كفتة" وأخذتها معي لأجله".

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي قد شارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا بالفعل قبل أن يرغب في تحول وجهته.

ورفض عمار حمدي حسبما علم FilGoal.com سابقا عرضين من سموحة والاتحاد رغبة في البقاء في القاهرة لظروف أسرية.

اللاعب البالغ 24 عاما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لصفوف زعيم الثغر وخاض 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

واكتفى عمار بارتداء قميص الأهلي في 5 مباريات فقط في مشواره مع الفريق.

وأعير من قبل لصفوف الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.