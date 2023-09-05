الشرق الأوسط: اتحاد جدة طلب ضم سالم الدوسري من الهلال

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن اتحاد جدة أرسل عرضا رسميا للهلال من أجل ضم نجمه سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير أن إدارة النمور أرسلت يوم الأحد عرضا رسميا لنادي الهلال، تطلب فيه ضم نجم الفريق، اللاعب الدولي سالم الدوسري.

وأشار التقرير إلى جدية إدارة اتحاد جدة في طلبها ورغبتها في إنهاء الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

ولم يكشف التقرير عن مدة العقد وقيمته، وهل العرض انتقال نهائي أم على سبيل الإعارة.

وتوقع تقرير الشرق الأوسط أن الهلال لن يفرط في أبرز لاعبيه المحليين في العقد الأخير.

سالم الدوسري يلعب في مركز نيمار الذي انضم للهلال هذا الصيف في صفقة ضخمة.

مما يزيد التكهنات حول خروج الدوسري من الهلال نحو اتحاد جدة في ظل مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل بالسعودية.

قبل أيام، سجل الدوسري هدف الفوز في المباراة المثيرة بين الفريقين والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

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