فيتوريا: نريد التطور والابتكار بشكل أقوى كفريق واحد

وجه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر رسالة للاعبيه مع انطلاق معسكر سبتمبر الذي يخوض خلاله الفراعنة مباراتين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة إثيوبيا في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2023 التي ضمن التأهل من خلالها سلفا، ومواجهة تونس وديا.

وقال فيتوريا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "في كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة من نوعها".

وأضاف "في هذه المرحلة نريد التطور والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد، نحن نمضي قدما معا".

وحرص البرتغالي يوم الاثنين على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي.

الرباعي المنضم للمنتخب لأول مرة في عهد فيتوريا هم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وأكد فيتوريا خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة أنه يتابعهم منذ فترة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، حسبما نشر موقع اتحاد الكرة.

وطالب المدرب البرتغالي الـ4 ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة.

العائدون لقائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر سبتمبر هم:

عمر كمال

لأول مرة في عهد روي فيتوريا ولأول مرة منذ 14 يونيو 2022 في ودية كوريا الجنوبية وقت تدريب إيهاب جلال

سام مرسي

لأول مرة في القائمة النهائية منذ نوفمبر 2018

إبراهيم عادل

يعود للمنتخب الأول لأول مرة منذ ودية كوريا الجنوبية وقت تدريب إيهاب جلال

أسامة فيصل

لأول مرة منذ المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 في عهد كارلوس كيروش

ويخوض منتخب مصر تدريباته في السابعة من مساء يوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق يوم الاثنين معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميا بعد تصدر المجموعة.

ثم مباراة ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

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