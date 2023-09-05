الأهلي يعلن منافسه في الودية الأولى بمعسكر النمسا.. وموعد المباراة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

معسكر الأهلي في النمسا - تدريبات

أعلن نادي الأهلي خوض مباراة ودية اليوم الثلاثاء خلال معسكره الإعدادي في النمسا.

ويخوض الأهلي معسكر إعداد في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وسيلعب الأهلي ضد أولميني السلوفيني مباراة ودية هي الأولى خلال معسكر النمسا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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المباراة ستقام على ملعب جراتس في النمسا.

وشهد معسكر الأهلي خروج كل من علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد هاني ومحمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبد المنعم للانتظام في معسكرات منتخبات بلادهم لفترة التوقف الدولي.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى غدا الأربعاء من أجل الاستعدادات لكأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتستضيف مدينة الطائف السعودية منافسات السوبر الإفريقي.

سيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء، فسبق أن استضافت قطر 3 نهائيات شهدت 2 منها سابقا تتويج الأهلي والزمالك باللقب.

الأهلي النمسا ألوميني
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