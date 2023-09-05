بشكتاش يعلن ضم مدافع مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

إريك بايلي مانشستر يونايتد

أعلن نادي بشكتاش التركي ضم الإيفواري إريك بايلي قادما من مانشستر يونايتد.

وانضم بايلي لبشكتاش في صفقة انتقال دائم.

ووقع الإيفواري على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة موسم.

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قبل أيام، دخل نادي فولام في مفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع مدافعه الإيفواري إريك بايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فولام يسعى لتدعيم خط دفاعه وبناء على طلب من المدرب ماركو سيلفا فإن النادي يسعى لضم مدافع منتخب كوت ديفوار من مانشستر يونايتد.

وجاء ذلك مع اقتراب بايلي في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعدما تلقى العديد من العروض وأبرزها من أندية فرنسية.

وعاد إريك بايلي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الجاري بعد نهاية إعارته الموسم الماضي مع مارسليا الفرنسي.

لكن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد فتح الباب أمام رحيل بايلي بعدما خرج من حساباته.

ولم تنجح المفاوضات من جانب فولام مع مانشستر يونايتد للعمل على إنهاء الصفقة.

بايلي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع مانشستر يونايتد 113 مباراة في مختلف المسابقات، وفي موسم 2021-2022 لعب فقط 4 مباريات قبل أن يرحل إلى مارسيليا.

بشكتاش إريك بايلي مانشستر يونايتد
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