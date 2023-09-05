فان جال: ما حدث في كأس العالم كان متعمدا.. ميسي كان يجب أن يفوز باللقب

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

لويس فان جال

يرى لويس فان جال مدرب منتخب هولندا السابق أن فريقه تعرض للظلم خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022 لأن الهدف الرئيسي من البطولة كان تتويج ليونيل ميسي باللقب.

وقاد فان جال منتخب هولندا للوصول لربع نهائي كأس العالم 2022 ولكنه أقصي من الأرجنتين بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وقال فان جال عبر شبكة ESPN: "لا أريد التحدث عن كأس العالم وما حدث فيه، عندما تنظر إلى كيفية سجل منتخب الأرجنتين أهدافه وكيف سجلنا أهدافنا وكيف تعدى لاعبيهم الخطوط بدون عقوبة، اعتقد أن كل ذلك كان متعمدا، أنا أعني كل شيء أقوله واعتقد أن ما حدث لأن ميسي كان يجب أن يكون بطل العالم".

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الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة مناوشات كثيرة بين اللاعبين سواء في وقت ركلات الترجيح أو بعد نهايتها.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب في النهائية بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

لويس فان جال هولندا
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