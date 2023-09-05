استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي

انطلق اليوم معسكر المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بالعين السخنة تحت قيادة البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني استعدادا للتجربة الروسية فى إطار برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستمر معسكر المنتخب حتى يوم 11 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب روسيا للمحليين يوم 7 سبتمبر، والثانية أمام منتخب روسيا الأوليمبي يوم 11 من نفس الشهر فى ختام المعسكر.

تجمع المنتخب صباح اليوم فى مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة أكتوبر، ثم غادر إلى العين السخنة، وعقب الوصول أدى الفريق مرانه الأول فى السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء مصطفي أشرف المحترف فى بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى الذى تأخر لظروف الطيران.

قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش - أحمد عاطف قطة - مصطفى أشرف

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - بلال مظهر.

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيرو ميكالي المدير الفني - تياجو المدرب العام -وائل رياض المدرب - سيد السويركي مدرب الحراس - محمود حرب المدير الإداري - ليوناردو مدرب الأحمال - جواو بيدرو محلل الاداء - طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي - عمرو سلمان الإداري - ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي - خالد سرحان المترجم - صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي - قاسم قدري أخصائي التأهيل - محمد أحمد وأحمد شوقي للتدليك - عيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.