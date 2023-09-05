نهاية الرحلة الإنجليزية.. دافينسون سانشيز إلى جالاتا سراي

انتقل المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز من توتنام هوتسبر الإنجليزي إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

وتمت الصفقة في صورة انتقال نهائي بقيمة 9.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عقده الجديد لمدة 4 سنوات، لينتهي في صيف 2027.

وكان سانشيز قد بدأ مسيرته مع فريق أمريكا الكولومبي، وانتقل منه إلى ناشئي أتلتيكو ناسيونال في 2013، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

وبعد عامين انتقل اللاعب إلى أياكس الهولندي مقابل 5.5 مليون يورو، ليتم بيعه لاحقا إلى توتنام في العام التالي مقابل 42 مليون يورو.

ولعب سانشيز 207 مباراة بقميص توتنام، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا.

قبلها في أياكس لعب 47 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.