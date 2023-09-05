نهاية الرحلة الإنجليزية.. دافينسون سانشيز إلى جالاتا سراي
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 00:36
كتب : FilGoal
انتقل المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز من توتنام هوتسبر الإنجليزي إلى صفوف جالاتا سراي التركي.
دافينسون سانشيز
النادي : جالاتا سراي
وتمت الصفقة في صورة انتقال نهائي بقيمة 9.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.
ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عقده الجديد لمدة 4 سنوات، لينتهي في صيف 2027.
وكان سانشيز قد بدأ مسيرته مع فريق أمريكا الكولومبي، وانتقل منه إلى ناشئي أتلتيكو ناسيونال في 2013، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.
وبعد عامين انتقل اللاعب إلى أياكس الهولندي مقابل 5.5 مليون يورو، ليتم بيعه لاحقا إلى توتنام في العام التالي مقابل 42 مليون يورو.
ولعب سانشيز 207 مباراة بقميص توتنام، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا.
قبلها في أياكس لعب 47 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.
نرشح لكم
تأكيدا لـ في الجول.. التعاون يعلن تعاقده مع موسى بارو بتكذيب الأنباء السابقة الشباب يضم كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع عمار حمدي لضمه في الموسم الجديد كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن بيع مصطفى العش لنادي زد "التاريخ جانا" ضمك يعلن التعاقد مع طارق حامد سكاي: لم يستسلم بعد.. اتحاد جدة ينوي تقديم عرض أخير لضم صلاح مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قمنا ببيع مصطفى العش لنادي زد